Manovra, Conte alla maggioranza: "Siete proni a falchi Bruxelles"

La discussione sulla fiducia alla Manovra si fa aspra in aula.

"Gli applausi vi sono arrivati dai falchi europei dell'austerità che per anni ci hanno costretto a manovre lacrime e sangue - ha attaccato il leader del M5s Giuseppe Conte -. Non dovete dire 'siamo pronti', ma 'siamo proni': andate in Europa con il cappello in mano senza mai far pesare la voce dell'Italia a Bruxelles. Con quale coraggio ci riempirete le orecchie con slogan sull'interesse nazionale?".