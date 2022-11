Manovra, Conte: "M5s non permetterà massacro sociale"

Giuseppe Conte boccia la prima manovra finanziaria del governo Meloni: "Non possiamo permettere un massacro sociale".

Il presidente del M5s critica aspramente il governo secondo cui "ha voluto mostrare i muscoli solo contro una fascia ristretta di popolazione: spaccia vigliaccheria per coraggio, confonde la prudenza con l'ignavia". Parlando della riforma del reddito di cittadinanza, Conte dice: "Il governo vuole togliere al Paese l'unico sostegno che non ha mandato per strada milioni di persone in estrema difficoltà e lavoratori che pagano lo scotto di stipendi da fame che non consentono nemmeno di fare la spesa". "Se vogliono mandare fuori strada gli ultimi, troveranno un muro", ha concluso Conte.