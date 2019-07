Manovra, Conte contro Salvini: "Scorrettezza istituzionale"

Durante l'incontro con le parti sociali, il leader del Carroccio e vicepremier, Matteo Salvini, ha "esposto i progetti della Lega per la prossima Manovra": meno tasse per famiglie e lavoratori e meno oneri per le imprese. Un intervento che il premier, Giuseppe Conte, non ha digerito: se qualcuno "non solo raccoglie istanze da parte delle parti sociali ma anticipa dettagli" della Manovra, "si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale".