Manovra, Conte: "A gennaio calibriamo meglio la norma sull'Ires"

"In merito alla norma sull'Ires nella Manovra, provvederemo a gennaio a intervenire per calibrare meglio la relativa disciplina fiscale". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte aggiungendo che "le iniziative di solidarietà rappresentano uno strumento essenziale per una politica di inclusione sociale". Il vicepremier Matteo Salvini garantisce "l'impegno del governo ad aiutare gli enti no-profit che utilizzano solo a scopi sociali i loro fondi".