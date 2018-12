Manovra, c'è la proroga per la maggiorazione della Tasi

Confermata la maggiorazione Tasi nei comuni che l'hanno già applicata dal 2015. Lo prevede un emendamento alla Manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera. L'aliquota potrà essere mantenuta allo stesso livello individuato fino a quest'anno, cioè ad un massimo dello 0,8 per mille in più dell'aliquota ordinaria, rimanendo in comuni come Roma e Milano all'11,4 per mille anziché al 10,6 per mille.