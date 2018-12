Manovra,Boccia: per infrazione Conte convinca suoi vice o dimissioni

"La stagione degli alibi è finita oggi". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, si è rivolto al premier Giuseppe Conte, invitandolo a correggere la Manovra. "Se fossi in lui - ha detto - convocherei i vicepremier e gli chiederei di togliere due miliardi per uno, visto che per evitare la procedura d'infrazione Ue bastano quattro miliardi. Se qualcuno rifiutasse, mi dimetterei e denuncerei all'opinione pubblica chi non vuole arretrare".