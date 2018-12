Manovra, Berlusconi: "Scritta dall'Ue, alla faccia del sovranismo"

"E' l'Europa che ci sta scrivendo la Manovra, alla faccia del sovranismo di questo governo". A dirlo è Silvio Berlusconi, parlando con i giornalisti al Quirinale. Il leader di Forza Italia ha spiegato che questo esecutivo durerà "poco". "Secondo me deve andare a casa prima delle europee", ha aggiunto. Poi, a chi gli chiedeva se fosse pronto per un nuovo governo, ha replicato: "Io non c'entro più, ho un'età veneranda. Sono un suggeritore dall'esterno".