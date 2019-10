Manovra, Berlusconi: "Nel testo ci sono nuove tasse, serve il contrario"

Nella nota di aggiornamento al Def "ci sono nuove tasse per 10,6 miliardi e le revisioni d'imposta sono soltanto 2 miliardi e mezzo, la riduzione del cuneo è lievissima e potrebbe rappresentare 20 euro al mese per ogni lavoratore. Crediamo si debba andare nella direzione opposta". Lo ha detto da Bruxelles Silvio Berlusconi commentando con la Manovra.

"Siamo sempre convinti che bisogna applicare in Italia l'equazione della riduzione dei costi, dell'aumento della crescita, e del benessere", ovvero "meno tasse sulle famiglie, sulle imprese, sul lavoro, che producono più consumi nelle famiglie, più produzione nelle imprese e più posti di lavoro, e dàaumenti nelle casse dello Stato con cui può aiutare i cittadini", ha spiegato Berlusconi. "Siamo convinti che la ricetta per migliorare il tenore di vita sia questa e non quello storicamente applicato dalla sinistra, che è aumentare la tassazione fiscale secondo l'equazione del tassa e spendi spedi e tassa", ha concluso.