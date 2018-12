Manovra, bagarre in commissione Bilancio durante l'audizione di Tria

Bagarre in commissione Bilancio, durante l'audizione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il titolare del Mef stava parlando quando dai banchi dell'opposizione si sono levate lamentele, alle quali il ministro ha risposto: "Mi avete massacrato per un'ora, potrò rispondere o no?". I parlamentari hanno iniziato un botta e risposta con i colleghi della maggioranza, tanto da costringere il presidente Claudio Borghi a richiamare all'ordine i commissari.