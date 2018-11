Manovra, aumentano le sigarette: +10 centesimi a pacchetto

Il prezzo dei pacchetti di sigarette aumenterà di 10 centesimi. Nella relazione che accompagna la manovra si legge infatti che "l'incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi a pacchetto, per tutte le fasce di prezzo". Per il 2019 sono previsti rincari della tassazione per le sigarette di 108 milioni, 22,5 milioni per il tabacco trinciato e 1,8 milioni per i sigari.