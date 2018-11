Manovra, arrivano i soldi per rinnovare il bonus bebè

Arriva in Manovra un finanziamento da 444 milioni per rinnovare il bonus bebè, in scadenza a fine anno. Per il contributo, annuncia il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana, "è prevista una maggiorazione del 20% per ogni figlio successivo al primo". Le mamme potranno scegliere se accedere a un periodo di tre mesi di maternità retribuita al 60% o di sei mesi al 30% e l'età dei figli entro cui usufruire dei congedi parentali sale da 12 a 16 anni.