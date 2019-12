Manovra, al via esame emendamenti in commissione Bilancio Camera

la commissione Bilancio della Camera ha iniziato l'esame degli emendamenti alla Manovra sul testo già approvato in Senato con la fiducia. Dei 1.130 emendamenti presentati, circa 40 sono stati dichiarati inammissibili per "estraneità di materia", e circa 300 per mancanza di copertura. Il testo approderà in Aula domenica e lunedì dovrebbe essere votata la fiducia.