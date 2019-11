Manovra, conti bloccati a chi non paga le multe: Conte smentisce

Non esiste nessuna norma in Manovra che permetta agli enti locali, in particolare ai Comuni, di bloccare i conti a chi non paghi multe e altre tasse locali. Lo ha assicurato Giuseppe Conte rispondendo a chi gli chiedeva informazioni sull'esistenza di tale misura nella legge di bilancio. "I cittadini non si devono preoccupare - chiarisce il premier -, non mi risulta nulla di simile".