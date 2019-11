Mamme e lavoro, Catalfo: "Allo studio una norma per non perdere il posto"

Un esonero contributivo al datore di lavoro per permettere alle neomamme di mantenere il loro posto dopo la maternità: è la norma che il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo sta studiando per inserirla in Manovra. "Vorremmo intervenire - spiega il ministro - per fermare il fenomeno delle donne che spesso lasciano il loro lavoro dopo il primo anno di maternità".