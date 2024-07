Malpensa, l'annuncio del ministro dei Trasporti Salvini: "L'aeroporto sarà intitolato a Silvio Berlusconi, c'è ok dell'Enac"

"Grazie al cda di Enac per aver deliberato a favore di una proposta che, come Forza Italia e insieme a Regione Lombardia, abbiamo sostenuto sin dall'inizio", ha scritto in una nota il deputato azzurro e sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante. "È il giusto tributo - ha aggiunto - per l'immenso ruolo imprenditoriale, politico e istituzionale che Silvio Berlusconi ha ricoperto nella storia del Paese". "Un'ottima notizia e un riconoscimento doveroso a una delle personalità occidentali più influenti della nostra epoca", ha commentato Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio.