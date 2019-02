Malore in casa per Umberto Bossi, portato in elisoccorso in ospedale

Umberto Bossi, 77 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essersi sentito male in casa. E' successo a Gemonio ed è stato trasportato con urgenza in elisoccorso all'ospedale di Varese. E' accaduto attorno alle 17, il senatur ha battuto la testa e per questo è stato immobilizzato per evitare ulteriori lesioni alla spina dorsale.