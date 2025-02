"Abbiamo anche naturalmente una grande collaborazione sul piano della legalità e sulla lotta alla criminalità organizzata". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aggiungendo: "È un impegno che viene fatto per il futuro dei nostri giovani, per la democrazia autentica, in omaggio dei tanti martiri che hanno lasciato un patrimonio non abbandonato ma coltivato di impegno per la legalità".