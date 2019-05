Mafia, Sergio Mattarella: impegno Falcone-Borsellino mai interrotto

"Rendiamo omaggio alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il loro impegno non è scomparso, non si è interrotto ma è stato assunto da altre persone". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Civitavecchia in occasione della partenza della Nave della Legalità. Quella che arriva, ha aggiunto il capo dello Stato, "è una risposta forte, vincente e che potrà sconfiggere la paura della mafia".