Mafia, Draghi: si espande a Nord, radicata quella imprenditrice

"Le cosche come quelle della 'ndrangheta si sono diffuse nel Nord Italia, in Lombardia, in Piemonte, in Liguria, in Veneto, in Valle d'Aosta, in Trentino Aldo Adige.

Qui si è radicata la 'mafia imprenditrice'. Lo ha detto il premier Mario Draghi. La mafia "si impossessa di aziende in difficoltà, si espande in nuovi settori, ricicla denaro sporco, rende inefficaci i servizi, danneggia l'ambiente". Per questo "il contrasto alla criminalità organizzata non è solo necessario per la nostra sicurezza - ha concluso -, è fondamentale per costruire una società più giusta".