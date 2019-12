Mafia, deputata Italia Viva Occhionero indagata per falso

La deputata di Italia Viva Giusy Occhionero è indagata dai pm di Palermo per falso in concorso. Avrebbe fatto passare per suo assistente il Radicale Antonello Nicosia, poi arrestato per mafia, consentendogli di entrare nelle carceri. Il rapporto di collaborazione tra i due, però, sarebbe stato formalizzato solo successivamente. Alla Occhionero è stato notificato un avviso di garanzia.