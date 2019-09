Macron: "Sì a meccanismo europeo sbarchi, solidarietà ed efficacia"

Il presidente francese Emmanuel Macron, incontrando a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte, ha detto di non sottovalutare "quello che l'Italia vive dal 2015" in tema di immigrazione. "Il nostro approccio deve rispondere a tre esigenze: umanità, solidarietà ed efficacia". Per Macron serve "un meccanismo europeo automatico di accoglienza che permetta di prendere in carico i migranti prima dell'arrivo a Malta e in Italia".