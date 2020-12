Macroaree Recovery Plan, lunedì in Cdm atteso ok a risorse

lapresse

La struttura ad hoc e le risorse da mettere in campo sulle sei macroaree e sui singoli "cluster": sarà questo lo schema del Recovery Plan sul tavolo del Cdm convocato per lunedì mattina. Non dovrebbe esserci, invece, una decisione formale né sui profili dei sei top manager per l'attuazione dei progetti né sulle risorse da mettere in campo per ogni progetto.