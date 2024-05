M5s: "Se cambia missione in Ucraina, il governo ritorni in aula"

Il Movimento 5 stelle chiede al governo "la garanzia che la nostra partecipazione alla missione europea di addestramento delle forze armate ucraine non diventi mai il veicolo legale di un coinvolgimento diretto nel conflitto".

Lo afferma la pentastellata Emma Pavanello che aggiunge: "Pretendiamo che nel caso in cui il Consiglio Ue proponga di estendere le attività di addestramento al territorio ucraino, il governo venga preventivamente qui in Parlamento per ricevere da esso il mandato politico sul da farsi".