M5s, "Rousseau sta macchiando la nobile storia del Movimento"

Continua la polemica tra il Movimento 5 stelle e Rousseau dopo il rifiuto da parte dell'associazione di consegnare i dati degli iscritti. "Non comprendiamo come un compagno di viaggio con cui si è fatto un percorso insieme stia macchiando una così nobile storia con atti che la legge non ammette", dice un post del M5s. "E' inaccettabile che un soggetto privato possa ostacolare l'attività di una forza politica del Parlamento e di governo", si legge ancora.