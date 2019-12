M5s, raggiunta intesa sul capogruppo alla Camera: candidato Crippa

Dopo uno stallo di diverse settimane, i Cinquestelle hanno trovato una quadra sul direttivo del gruppo alla Camera. Nella mail inviata ai deputati, in cui si annuncia la ripresa dell'iter delle votazioni nelle prossime ore, a quanto si apprende compare una squadra unica come candidata al direttivo. I nomi sono quelli di Davide Crippa come capogruppo, Riccardo Ricciardi come vice e Francesco Silvestri tesoriere.