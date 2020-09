M5s, Raggi: "Non ci sono margini per intesa con Partito democratico"

In vista delle elezioni amministrative del 2021, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, esclude un'alleanza con il Partito democratico. "Quando ho detto di essere pronta a ricandidarmi l'ho fatto perché intendo proseguire su questa strada - ha detto il primo cittadino -. Le altre forze politiche hanno già dato ampiamente prova di quello che sanno fare in questa città quindi io non credo ci siano margini per ragionamenti diversi".