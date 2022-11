M5s al Pe non sosterrà la risoluzione sulla "Russia terrorista"

La delegazione M5s all'Eurocamera ha reso noto che "non sosterrà" la risoluzione che definisce la Russia come uno "Stato terrorista".

"In Ucraina è il momento di alzare i toni della pace - sottolineano gli eurodeputati del Movimento -. La risoluzione che verrà messa ai voti oggi porta invece all'opposta direzione. La nostra solidarietà al popolo ucraino è totale e consideriamo la Russia come l'unica responsabile della guerra in corso sul suolo ucraino.Tuttavia, dopo più di nove mesi di aperte ostilità che non hanno risparmiato le popolazioni civili, bisogna mettere a tacere le armi e far prevalere le diplomazie".