M5s occupa la Giunta per le elezioni: lavori bloccati e voto rinviato

I deputati del Movimento hanno occupato l'aula in segno di protesta contro l'emendamento della maggioranza di governo che fissa nuovi criteri per il calcolo delle schede nulle . "Si sta realizzando quello che noi definiamo un furto di democrazia: si sovvertendo i criteri con cui siamo andati al voto a settembre", sostengono i pentastellati. Dopo la protesta, si è deciso per il rinvio di una settimana . La Giunta avrebbe dovuto votare l' emendamento Pittalis (FI), che prevede di considerare valide anche le schede nelle quali ci siano più segni sulle liste della stessa coalizione.

L'allarme M5s Da tempo il Movimento ha lanciato l'allarme sulla possibilià che l'approvazione della modifica che prevede di considerare in base al principio del favor voti valide anche le schede con più segni, ma su liste che sostengano lo stesso candidato all'uninominale possa portare a un ribaltamento del voto. "Ci batteremo in ogni sede contro questa schifezza", attacca il capogruppo Francesco Silvestri.

Conte a colloquio con Fontana La riunione della giunta viene spostata in un'altra commissione presidiata dai commessi per provare a proseguire i lavori, ma i deputati pentastellati si schierano di fronte alla porta. Intanto il questore di FdI Trancassini ha appena finito di spiegare di voler evitare l'intervento dei commessi che gli sarebbe consentito da regolamento, quando arriva i il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte. I due si appartano per un colloquio alla ricerca di una soluzione. Poi arriva anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana a conferma della gravità della situazione.

I parlamentari a rischio I nomi dei parlamentari col seggio a rischio, secondo uno studio del M5s, sarebbero oltre trenta e in alcuni casi anche big come il ministro Eugenia Roccella o l'ex ministro Roberto Speranza o ancora il "Senatur" Umberto Bossi. Solo disinformazione, è stata però la replica di Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia in giunta e presentatore dell'emendamento.

Il ricorso e il riconteggio La vicenda parte da un ricorso, presentato appunto dall'azzurro Andrea Gentile e riguardante un collegio uninominale in Calabria vinto per 482 voti dalla pentastellata Anna Laura Orrico. Ma un riconteggio delle nulle nel senso chiesto dalla maggioranza, secondo lo studio M5s, potrebbe farle perdere il collegio in favore dell'esponente di FI. Orrico non perderebbe, però, il seggio visto che risulterebbe eletta al plurinominale Calabria-P01 ai danni della collega Elisa Scutellà.

Riunione rinviata di una settimana E' il cosiddetto meccanismo del "flipper" dalle conseguenze difficilmente prevedibili. In questa maniera, sempre stando al dossier, potrebbe, d'altro canto, sperare di rientrare alla Camera l'ex deputata e avvocatessa di Italia Viva Lucia Annibali, candidata in Toscana, dove il recupero di appena 85 schede nulle in favore del centrodestra modificherebbe il riparto e avrebbe l'effetto diretto di un seggio in più attribuito al Terzo Polo e un seggio in meno alla coalizione di centrosinistra che perderebbe quello di Marco Simiani del Pd. In serata prevale la prudenza: la riunione viene sconvocata e se ne riparlerà tra una settimana.