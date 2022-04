M5s, nuovo ricorso di 8 attivisti: "Movimento condotto in modo oligarchico"

Steven Hutchinson e altri 7 attivisti del M5s hanno presentato un nuovo ricorso al Tribunale di Napoli contro lo statuto del Movimento e l'elezione del presidente Giuseppe Conte.

L'azione è dovuta, si legge in una nota, al "perdurare della conduzione autoreferenziale del M5S da parte di un manipolo di persone autoproclamatosi dirigenza. Il Movimento non doveva essere questo e i risultati del nuovo corso del M5S, condotto in modo oligarchico, sono sotto gli occhi di tutti".