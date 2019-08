M5s: "Non capiamo lo stupore del Pd, Di Maio pensa al programma"

Il M5s "non comprende lo stupore di alcuni" dopo il discorso di Di Maio all'uscita dal confronto con Conte e in una nota spiega: "Per noi conta il programma, non le poltrone". Le parole del leader M5s erano state giudicate "incomprensibili" dal vicesegretario Pd Paola De Micheli, secondo cui Di Maio "è tornato indietro. Ma il suo comportamento non ci fa cambiare linea rispetto al nostro incontro con Conte".