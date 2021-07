M5s, lettera-appello di 19 senatori: "Servono unità e ricomposizione"

ansa

Diciannove senatori del M5s hanno scritto una lettera-appello affinché in un momento, come l'attuale, di "estrema difficoltà per il Paese", si vada "oltre le difficoltà attuali, nella consapevolezza che il Movimento ha necessità di innovarsi e ristrutturarsi" E richiamando "tutti all'unità e alla ricomposizione" si augurano che "le posizioni di Beppe Grillo e di Giuseppe Conte si riconcilino chiedendo ad entrambi un incontro con i parlamentari".