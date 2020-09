M5s, l'appello di 24 deputati a Crimi: stop ai "caminetti"

"Dobbiamo definitivamente abbandonare la stagione dei 'caminetti' che, senza trasparenza e in luoghi non consoni, determinano la vita o la morte del Movimento". E' quanto si legge in una lettera aperta al capo politico di M5s, Vito Crimi, firmata da 24 parlamentari M5s. "Riteniamo sia necessario evitare ulteriori improvvise votazioni sulla piattaforma Rousseau che non siano precedute da un adeguato dibattito interno", ha aggiunto.