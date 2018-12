M5s lancia lo "sportello" online per denunciare le scorrettezze dei candidati

Il M5s torna in prima linea nell'attuazione della democrazia diretta e lo fa lanciando una nuova sezione della piattaforma Rousseau, la pagina "Segnalazioni", dedicata a chi vuole denunciare iscritti, candidati e portavoce eletti che non rispettano i principi che stanno alla base del Movimento. Come precisa il Collegio dei Probiviri attraverso un post, le denunce dovranno essere sempe puntuali e tempestive.

"Il M5S è una comunità che si regge sul supporto di tutti, e abbiamo bisogno del tuo aiuto per tutelare il lavoro e l'impegno degli iscritti, garantendo equità, merito e giustizia. 'Segnalazioni' sarà l'unico strumento attraverso il quale avanzare le segnalazioni. Ogni segnalazione per essere sottoposta a valutazione deve contenere necessariamente una documentazione completa ed esauriente che dimostri l'effettiva violazione di comportamenti, azioni o condotte segnalati", spiega il post.



Per evitare la caccia all'uomo e le segnalazioni ad personam volte a colpire il singolo eletto, "le segnalazioni non supportate da adeguati riscontri oggettivi, assimilabili a 'intento persecutorio' nei confronti del segnalato, possono portare all'apertura di una procedura disciplinare a carico del segnalatore. Sarà il Collegio dei Probiviri, l'organo che vigila sul rispetto dei doveri degli iscritti, a irrogare le sanzioni disciplinari secondo le modalità stabilite dallo Statuto e nel rispetto del Codice Etico", conclude il post".