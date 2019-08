M5s: "L'Italia non può aspettare il Pd, la soluzione è Conte"

"La soluzione è Conte, il taglio dei parlamentari e la convergenza sugli altri 9 punti posti dal vicepremier Luigi Di Maio. Non si può aspettare altro tempo su delle cose semplicemente di buon senso. E' assurdo. L'Italia non può aspettare il Pd". Lo dice il M5s in una nota, subito dopo le parole di Zingaretti che chiede "discontinuità sui nomi". "Il Paese ha bisogno di correre, non possiamo restare fermi per i dubbi o le strategie di qualcuno".