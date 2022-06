M5s, l'ex pentastellato Di Nicola: "Il tetto ai mandati cadrà, Grillo cederà"

"Il tetto del secondo mandato? Penso che alla fine il vincolo cadrà.

Riusciranno a convincere anche Beppe Grillo che l'ultimo principio portante del Movimento 5 Stelle dovrà venir meno, grazie alle deroghe per gli amici". Lo ha affermato l'ex pentastellato Primo Di Nicola, ora capogruppo al Senato di "Insieme per il futuro", il nuovo partito di Luigi Di Maio. "Sarà la giravolta finale. Comunque sono fatti loro, che non ci riguardano, e mi lasci dire che agli italiani di tutto ciò non interessa nulla, sono altre le priorità", ha osservato.