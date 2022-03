M5S, iniziata la votazione online degli iscritti su leadership Conte

E' in corso dalle 8 l'assemblea degli iscritti del Movimento 5Stelle, chiamati a esprimersi sulla leadership di Giuseppe Conte.

La consultazione si chiuderà lunedì alle 22. Il voto si tiene dopo la decisione del Tribunale civile di Napoli di contestare la validità delle prime votazioni on line. Conte ha chiarito che in presenza di un voto "risicato" farebbe un passo indietro rinunciando alla leadership. Ma se gli fosse confermata la fiducia ha annunciato di voler gestire il Movimento con una linea non moderata e senza più accettare divisioni.