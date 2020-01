M5s, il senatore Di Marzio lascia il Movimento e passa al Gruppo Misto

Il senatore Luigi Di Marzio ha annunciato in Aula di aver lasciato il M5s per passare al Gruppo Misto. "Per fugare qualsiasi dubbio in merito formalizzo la mia decisione di aderire al Gruppo Misto", ha annunciato. Di Marzio ha spiegato di aver preso tale decisione "di fronte a un'epurazione di fatto, di cui non posso che prendere atto ancorché con il rammarico di separarmi da colleghi integerrimi".