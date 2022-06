M5s, Gubitosa attacca Di Maio: "Non so se ci rappresenta più"

Le parole di Luigi Di Maio sono "fango inaccettabile sul Movimento 5 Stelle e la sua comunità, nonché un danno all'Italia tale da rappresentare un punto di non ritorno".

È quanto afferma il vicepresidente del M5s, Michele Gubitosa, sottolineando: "Non so se Di Maio ci rappresenta più. È gravissimo che un ministro degli Esteri, in un periodo di guerra delicato come quello che viviamo, alimenti un clima d'incertezza e di allarme intorno alla sicurezza del proprio Paese, accusando con delle palesi falsità la sua stessa comunità politica di attentare alle sue alleanze e credibilità internazionale".