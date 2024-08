M5s, Grillo: "Simbolo, nome e secondo mandato non si toccano"

I tre "pilastri" del M5s non si toccano. Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, spiegando che "il nostro simbolo, il nostro nome e la regola del secondo mandato non sono negoziabili e non possono essere modificati a piacimento. Cambiarli significherebbe tradire la fiducia di chi ha creduto in noi, di chi ha lottato con noi, di chi ha visto nel Movimento l'unica speranza di cambiamento reale". Grillo sottolinea di essere il "garante e custode dei valori fondamentali del movimento" e chiede ad attivisti e sostenitori di "riflettere profondamente e ascoltare la vostra coscienza".