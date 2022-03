M5s, gli iscritti approvano il nuovo statuto "di Conte" con il 90% di sì

I votanti della seconda convocazione, 38.735, hanno comunque superato quelli della prima convocazione assembleare di giovedì, quando avevano votato 34.040 persone. La seconda votazione dell'assemblea M5s segue infatti quella indetta giovedì quando era richiesto un quorum pari alla metà degli iscritti abilitati al voto (che risultano essere 125.200) e che doveva quindi raggiungere 62.600 votanti.

L'assemblea è stata chiamata a esprimersi per rivotare il nuovo statuto proposto da Giuseppe Conte ad agosto e, con il secondo quesito, a votare sulle modifiche richieste dalla

Commissione di garanzia degli Statuti per poter iscrivere il M5s nel registro dei partiti politici e quindi poter accedere ai benefici del 2xmille.

"Lo statuto è stato approvato e finalmente si può ripartire con Giuseppe Conte alla guida del Movimento - ha commentato Paola Taverna, esponente M5s e vicepresidente del Senato -. C'è tanto da fare. Penso innanzitutto a dare il nostro supporto affinché la guerra in Ucraina termini quanto prima, a come venire incontro a famiglie e aziende alle prese con il rincaro delle bollette, alla crisi energetica, all'emergenza Covid. Il M5s c'è e continuerà a lavorare per dare certezze agli italiani. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno preso parte al voto dimostrando, ancora una volta, la grande passione e il grande amore che mettiamo in quello in cui crediamo".