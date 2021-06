M5s, fonti: Conte-Grillo al lavoro, venerdì versione definitiva statuto

Ansa

Fonti vicine a Giuseppe Conte chiariscono che l'ex premier e Beppe grillo stanno collaborando in un clima di grande serenità per limare gli ultimi dettagli dello Statuto. Ed entro venerdì dovrebbe essere concordata la versione definitiva. Il fondatore del M5s e il leader in pectore del movimento stanno collaborando "per limare gli ultimi dettagli" del documento.