M5s, Fico: "Stati Generali sono prova di maturità, regole sono condivise"

"Gli Stati generali sono una prova di maturità per una forza politica che rappresenta milioni di italiani e governa il Paese durante la più grave crisi sanitaria, economica e sociale degli ultimi 70 anni". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico. "Sono il momento, definito da regole condivise e accettate da tutti, per volare alto, per confrontarsi con consapevolezza e responsabilità, e non per fare prove muscolari".