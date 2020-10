M5S, espulsi la senatrice Pacifico e il deputato Romano

Marinella Pacifico e Paolo Nicolò Romano sono stati espulsi dal Movimento 5 Stelle. E' quanto riportato nel Blog delle Stelle. Sulla senatrice Pacifico hanno pesato la sua morosità sulle restituzioni e le troppe assenze in occasione di voti importanti in Parlamento. Il deputato Romano ha pagato invece i ritardi consistenti nel versamento di una quota dello stipendio, come previsto dal regolamento del M5s.