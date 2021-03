M5s, espulsi altri 3 deputati: erano assenti durante la fiducia a Draghi

LaPresse

I deputati Yana Ehm, Cristian Romaniello e Simona Suriano sono stati espulsi dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle alla Camera. In occasione della fiducia al governo Draghi non avevano partecipato alla votazione pur non avendo giustificato l'assenza. La loro posizione, secondo fonti M5s, sarebbe assimilabile a quella di chi ha votato contro alla fiducia.