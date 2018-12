M5s, è stato Di Maio a far rimuovere il post sul terrorismo mediatico: "E' un boomerang"

E' stato Luigi Di Maio a intervenire con forza dopo le polemiche suscitate da un post pubblicato sul blog delle Stelle , cercando di capire come fosse nato e ordinandone la rimozione immediata. "Non possiamo parlare di terrorismo mediatico, è un boomerang per noi: bisogna rispettare l'opposizione", è la linea dettata dal capo politico del Movimento. Da qui la scelta, d'accordo con il premier Giuseppe Conte, di cancellare subito il post.

"Ma cosa vi è venuto in mente?", ha chiesto Di Maio ai responsabili del sito, come ricostruisce Il Corriere della Sera. Il responsabile editoriale è Pietro Dettori, vicinissimo a Davide Casaleggio. E' Rousseau, l'associazione presieduta proprio da Casaleggio, che di fatto si occupa del blog delle Stelle. Tuttavia il responsabile editoriale del blog si trovava in Sardegna e dunque non sarebbe stato lui ad aver approvato il post incriminato, non visionato neppure da Di Maio.



Anche il deputato dei 5 Stelle e giornalista Emilio Carelli ha criticato la scelta di pubblicare il post: "Sono intervenuto perché è stato strumentalizzato il post del blog. Si parlava di terrorismo mediatico non di terrorismo. Detto questo, è stato un errore. Non si può, dai, così prestiamo il fianco agli attacchi delle opposizioni".