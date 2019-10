M5s, Di Stefano: "Escluderei alleanze con il Pd alle elezioni regionali"

Lunedì Luigi Di Maio "incontrerà i deputati di Calabria ed Emilia-Romagna, ma mi pare evidente che visto come è andata in Umbria, pensare a qualcosa di simile in quelle due Regioni lo escluderei". E' quanto afferma il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5s), chiudendo di fatto la porta a un'alleanza tra il Movimento e il Pd nelle prossime tornate regionali. "Gli elettori umbri non hanno gradito il nostro esperimento", ha sottolineato.