M5s, Di Maio: "Passo indietro? Se ne sentono tante" 

"Passo indietro dal ruolo di capo politico del Movimento? Se ne sentono tante". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, precisando che "il dibattito interno al M5s non deve oscurare le cose che facciamo". In merito al dossier libico, Di Maio ha affermato: "In questi giorni ho letto tante invettive gratuite contro il governo per lo scarso ruolo a livello internazionale dell'Italia ma abbiamo già ricevuto a Roma tutti gli attori".