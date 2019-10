M5s, Di Maio: "Nuovo modello, 80-90 persone gestiranno il movimento"

Movimento 5 stelle, si cambia. Luigi Di Maio annuncia una riorganizzazione dei vertici per cui "si passa a un modello in cui ci saranno 80-90 persone che gestiranno il movimento in tutta Italia". E spiega: "Abbiamo bisogno di un'organizzazione, di ruoli di responsabilità, sono d'accordo con Roberto Fico" che parla della necessità di luohgi di confronto.