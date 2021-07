M5s, Di Maio: "Mediando si raggiunge la soluzione migliore"

"Bisogna sempre guardare avanti con fiducia, ragionando da squadra e pensando all'intera collettività. Non è sempre necessario scegliere tra due parti, è invece importante agire pensando all'unità, per costruire e rafforzarsi". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in relazione al faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. "Con impegno, dialogo e mediazione si può raggiungere sempre la migliore soluzione per tutti. Avanti", aggiunge.