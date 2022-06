M5s, Di Maio: "Il dibattito sui due mandati non interessa agli italiani"

"Il dibattito sui due mandati non interessa per nulla agli italiani.

Ringrazio chi con coraggio aderisce a Insieme per il futuro. Noi guardiamo avanti e non ai dibattiti interni ai partiti che non interessano per nulla a chi paga bollette sempre più care". Così il leader di Insieme per il Futuro, Luigi Di Maio. "Noi sosteniamo questo governo in un momento critico dal punto di vista globale. Indebolire l'esecutivo ora significa indebolire la postura italiana all'estero. Dobbiamo sapere che oggi, quanto paghiamo di energia, dipende dalla politica estera", ha quindi aggiunto.